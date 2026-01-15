ЦБ: максимальная ставка по вкладам в первой декаде января сократилась до 15,10%

Мониторинг проводился на основе данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, «Почта банка», «Московского кредитного банка», Т-банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. При расчете учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным всем клиентам. В анализ не входят депозиты с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями и депозиты, где ставка меняется в зависимости от срока размещения.