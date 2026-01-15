ЦБ: максимальная ставка по вкладам в первой декаде января сократилась до 15,10%
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках в первой декаде января 2026 г. снизилась до 15,10% годовых. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
В третьей декаде декабря 2025 г. средняя максимальная ставка составляла 15,28%.
Мониторинг проводился на основе данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, «Почта банка», «Московского кредитного банка», Т-банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. При расчете учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным всем клиентам. В анализ не входят депозиты с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями и депозиты, где ставка меняется в зависимости от срока размещения.
19 декабря прошлого года совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 16% годовых. После этого крупнейшие банки по объему средств населения начали менять процентные ставки. Согласно индексу вкладов «Финуслуг», доходность вкладов с 19 по 22 декабря снизилась по всей линейке депозитов.