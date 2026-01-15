Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ: максимальная ставка по вкладам в первой декаде января сократилась до 15,10%

Ведомости

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках в первой декаде января 2026 г. снизилась до 15,10% годовых. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

В третьей декаде декабря 2025 г. средняя максимальная ставка составляла 15,28%.

Мониторинг проводился на основе данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, «Почта банка», «Московского кредитного банка», Т-банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. При расчете учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным всем клиентам. В анализ не входят депозиты с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями и депозиты, где ставка меняется в зависимости от срока размещения.

19 декабря прошлого года совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 16% годовых. После этого крупнейшие банки по объему средств населения начали менять процентные ставки. Согласно индексу вкладов «Финуслуг», доходность вкладов с 19 по 22 декабря снизилась по всей линейке депозитов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь