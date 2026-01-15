Центробанк сохранил курс доллара на 16 января ниже 79 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 16 января 2026 г. на уровне 78,53 руб. Это на 0,04 руб. ниже предыдущего значения.
Регулятор понизил курс евро на 0,38 руб. до 91,81 руб. Курс юаня практически не изменился и составляет 11,24 руб.
По состоянию на 15 января доллар стоит 78,57 руб., евро – 92,20 руб., юань – 11,24 руб.
Власти и рыночные эксперты по разному оценивают перспективы рубля на 2026 г. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев ожидает небольшого ослабления российской валюты. По консенсус-прогнозу «Ведомостей», составленному после опроса 20 экономистов, среднегодовой курс доллара составит 88,5 руб./$ в этом году, что подразумевает ослабление рубля примерно на 6% после его рекордного укрепления годом ранее.