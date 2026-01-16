Американские банки вернули акционерам в 2025 году рекордные $140 млрд

Шесть крупнейших американских банков по итогам 2025 г. выплатили акционерам более $140 млрд в виде дивидендов и выкупа акций на фоне смягчения требований к достаточности капитала, обновив рекорд. Предыдущий был установлен в 2019 г. Об этом сообщает Bloomberg.