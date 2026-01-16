Газета
Американские банки вернули акционерам в 2025 году рекордные $140 млрд

Ведомости

Шесть крупнейших американских банков по итогам 2025 г. выплатили акционерам более $140 млрд в виде дивидендов и выкупа акций на фоне смягчения требований к достаточности капитала, обновив рекорд. Предыдущий был установлен в 2019 г. Об этом сообщает Bloomberg.

В прошлом году JPMorgan Chase & Co. выкупил собственные акции на сумму свыше $30 млрд, а Citigroup Inc. в III квартале 2025 г. нарастил программу обратного выкупа бумаг (buyback) в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. после успешного прохождения стресс-тестов.

Банки рассчитывают сохранить высокий уровень выплат акционерам в 2026 г. Глава Goldman Sachs Group Дэвид Соломон заявил, что его банк «сохранит динамичный подход» к выкупу акций.

20 октября 2025 г. «Ведомости» писали, что отчеты JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и Wells Fargo продемонстрировали впечатляющий рост прибыли за III квартал, превысивший ожидания экспертов.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов указал, что финансовые организации выиграли благодаря удачным для них условиям в экономике и росте финансового рынка. Дополнительную поддержку прибыли ряду банков оказало снижение расходов на кредитный риск.

