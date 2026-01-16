Банк России установил курс доллара ниже 78 рублей на 19 января

Власти и рыночные эксперты по разному оценивают перспективы рубля на 2026 г. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев ожидает небольшого ослабления российской валюты. По консенсус-прогнозу «Ведомостей», составленному после опроса 20 экономистов, среднегодовой курс доллара составит 88,5 руб./$ в этом году, что подразумевает ослабление рубля примерно на 6% после его рекордного укрепления годом ранее.