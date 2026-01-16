Газета
Банк России установил курс доллара ниже 78 рублей на 19 января

На 19 января Банк России понизил курс доллара на 0,69 руб. до 77,83 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. 

В то же время курс евро понизился на 1,28 руб. до 90,54 руб. Юань же подешевел на 0,09 руб. до 11,15 руб. 

По состоянию на 16 января доллар стоит 78,53 руб., евро – 91,81 руб., юань – 11,24 руб.

Власти и рыночные эксперты по разному оценивают перспективы рубля на 2026 г. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев ожидает небольшого ослабления российской валюты. По консенсус-прогнозу «Ведомостей», составленному после опроса 20 экономистов, среднегодовой курс доллара составит 88,5 руб./$ в этом году, что подразумевает ослабление рубля примерно на 6% после его рекордного укрепления годом ранее.

