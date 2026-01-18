Гособлигации и золото могут стать заменой банковским вкладам

«Для консервативных инвесторов это наиболее близкий по риску инструмент», – поясняет аналитик. Второй перспективный сегмент – фонды на облигации и денежный рынок, чье ключевое преимущество заключается в гибкости. Они позволяют оперативно подстраиваться под изменения денежно‑кредитной политики регулятора. Отдельный интерес представляют защитные активы, в первую очередь золото и иные драгоценные металлы, которые за 2025 г. продемонстрировали значительный рост и, по оценкам экспертов, сохраняют потенциал для продолжения восходящего тренда.