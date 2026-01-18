Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Гособлигации и золото могут стать заменой банковским вкладам

Ведомости

На фоне снижения доходности вкладов альтернативными инструментами инвестирования станут гособлигации и золото. Об этом аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева рассказала агентству «Прайм».

Государственные (ОФЗ) и надежные корпоративные бумаги позволяют зафиксировать доходность выше банковских вкладов, а также заработать на росте стоимости «тела» облигации при дальнейшем снижении ключевых ставок, пояснила Замалеева.

«Для консервативных инвесторов это наиболее близкий по риску инструмент», –  поясняет аналитик. Второй перспективный сегмент – фонды на облигации и денежный рынок, чье ключевое преимущество заключается в гибкости. Они позволяют оперативно подстраиваться под изменения денежно‑кредитной политики регулятора. Отдельный интерес представляют защитные активы, в первую очередь золото и иные драгоценные металлы, которые за 2025 г. продемонстрировали значительный рост и, по оценкам экспертов, сохраняют потенциал для продолжения восходящего тренда.

«Оптимальная стратегия сегодня  –  это сочетание вкладов для обеспечения ликвидности и более доходных инструментов для среднесрочного инвестирования», –  подчеркнула Замалеева.

В январе Центробанк сообщал о том, что средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках в первой декаде января 2026 г. снизилась до 15,10% годовых. В третьей декаде декабря 2025 г. средняя максимальная ставка составляла 15,28%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте