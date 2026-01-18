Гособлигации и золото могут стать заменой банковским вкладам
На фоне снижения доходности вкладов альтернативными инструментами инвестирования станут гособлигации и золото. Об этом аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева рассказала агентству «Прайм».
Государственные (ОФЗ) и надежные корпоративные бумаги позволяют зафиксировать доходность выше банковских вкладов, а также заработать на росте стоимости «тела» облигации при дальнейшем снижении ключевых ставок, пояснила Замалеева.
«Для консервативных инвесторов это наиболее близкий по риску инструмент», – поясняет аналитик. Второй перспективный сегмент – фонды на облигации и денежный рынок, чье ключевое преимущество заключается в гибкости. Они позволяют оперативно подстраиваться под изменения денежно‑кредитной политики регулятора. Отдельный интерес представляют защитные активы, в первую очередь золото и иные драгоценные металлы, которые за 2025 г. продемонстрировали значительный рост и, по оценкам экспертов, сохраняют потенциал для продолжения восходящего тренда.
«Оптимальная стратегия сегодня – это сочетание вкладов для обеспечения ликвидности и более доходных инструментов для среднесрочного инвестирования», – подчеркнула Замалеева.
В январе Центробанк сообщал о том, что средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках в первой декаде января 2026 г. снизилась до 15,10% годовых. В третьей декаде декабря 2025 г. средняя максимальная ставка составляла 15,28%.