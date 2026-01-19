Средняя ставка по коротким вкладам в крупнейших банках опустилась до 14,86%

В целом с начала 2026 г. средние ставки по вкладам в крупнейших финансовых организациях сократились на 0,08–0,28 процентных пункта (п. п.), а по сравнению с 19 декабря 2025 г., когда Центробанк опустил ключевую ставку до 16%, – на 0,24–0,65 п. п.