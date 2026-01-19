Газета
Главная / Финансы /

Средняя ставка по коротким вкладам в крупнейших банках опустилась до 14,86%

Ведомости

Средняя ставка по вкладам на три месяца в 20 крупнейших российских банках по объему депозитов населения снизилась до 14,86%. Это минимальное значение с июля 2024 г. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель финансового маркетплейса «Финуслуги».

В целом с начала 2026 г. средние ставки по вкладам в крупнейших финансовых организациях сократились на 0,08–0,28 процентных пункта (п. п.), а по сравнению с 19 декабря 2025 г., когда Центробанк опустил ключевую ставку до 16%, – на 0,24–0,65 п. п.

На 19 января средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 составляет 14,86% годовых (–0,65 п. п. относительно 19 декабря). Средняя ставка по полугодовому вкладу – 14,17% (–0,56 п. п.), по годовому вкладу – 13,08% (–0,42 п. п.). Средняя ставка по вкладу на 1,5 года составляет 11,43% (–0,28 п. п.). Средняя ставка по двухлетнему вкладу опустилась до 11,16% (–0,24 п. п.), по трехлетнему вкладу – до 10,63% (–0,25 п. п.).

Максимальная ставка по вкладу среди крупнейших банков составляет 18% годовых, минимальная – 6,8%.

15 января Банк России сообщил о снижении средней максимальной ставки по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны в первой декаде января 2026 г. до 15,10% годовых. В третьей декаде декабря 2025 г. показатель достигал 15,28%. Мониторинг проводился на основе данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, «Почта банка», «Московского кредитного банка», Т-банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

