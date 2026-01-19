Центробанк незначительно понизил курс доллара на 20 января

19 января «Ведомости» со ссылкой на данные опрошенных туроператоров писали, что средняя цена зарубежных туров в 2025 г. снизилась год к году или сохранилась на уровне 2024 г. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин пояснил, что расчеты с зарубежными отельерами происходят в долларах или евро в зависимости от страны. По данным ЦБ, в прошлом году первая валюта подешевела по отношению к рублю на 23% до 78 руб., вторая – на 12,3% до 92,1 руб. На этом фоне по туристическим направлениям фиксируется снижение стоимости поездок на 5–10% в зависимости от направления.