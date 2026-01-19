Центробанк незначительно понизил курс доллара на 20 января
Центральный банк России понизил официальный курс доллара на 20 января 2026 г. 0,07 руб. до 77,76 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро был понижен на 0,38 руб. до 90,16 руб. Юань подорожал на 0,01 руб. и достиг 11,16 руб.
На 19 января курс доллара составляет 77,83 руб., евро – 90,54 руб., юань – 11,25 руб.
19 января «Ведомости» со ссылкой на данные опрошенных туроператоров писали, что средняя цена зарубежных туров в 2025 г. снизилась год к году или сохранилась на уровне 2024 г. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин пояснил, что расчеты с зарубежными отельерами происходят в долларах или евро в зависимости от страны. По данным ЦБ, в прошлом году первая валюта подешевела по отношению к рублю на 23% до 78 руб., вторая – на 12,3% до 92,1 руб. На этом фоне по туристическим направлениям фиксируется снижение стоимости поездок на 5–10% в зависимости от направления.