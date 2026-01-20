Банк России повысил курс доллара на 21 января

Власти и рыночные эксперты по-разному оценили перспективы рубля на текущий год. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев ожидает небольшого ослабления рубля. По консенсус-прогнозу «Ведомостей», составленному по итогам опроса 20 экономистов, среднегодовой курс доллара составит 88,5 руб./$ в 2026 г., что подразумевает ослабление российской валюты примерно на 6% после ее рекордного укрепления годом ранее.