Банк России повысил курс доллара на 21 января
Банк России повысил официальный курс доллара на 21 января 2026 г. на 0,07 руб. до 77,82 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Евро подорожал на 1,03 руб. до 91,20 руб. Курс юаня увеличился на 0,01 руб. и достиг 11,17 руб.
Курс доллара на 20 января составляет 77,76 руб., евро – 90,16 руб., юаня – 11,16 руб.
Власти и рыночные эксперты по-разному оценили перспективы рубля на текущий год. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев ожидает небольшого ослабления рубля. По консенсус-прогнозу «Ведомостей», составленному по итогам опроса 20 экономистов, среднегодовой курс доллара составит 88,5 руб./$ в 2026 г., что подразумевает ослабление российской валюты примерно на 6% после ее рекордного укрепления годом ранее.