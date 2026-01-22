МТС-банк купил Экси-банк

13 января МТС-банк сообщил о подписании договора о приобретении 100% долей в уставном капитале «РНКБ страхования». Действующие лицензии страховой компании на добровольное имущественное страхование и личное страхование (за исключением страхования жизни) и готовой ИТ-инфраструктуры позволят финансовой организации в первом полугодии 2026 г. запустить продажи страхования не-жизни на базе лицензии «РНКБ страхования».