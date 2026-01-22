МТС-банк купил Экси-банк
МТС-банк закрыл сделку по покупке 99,9% акций Экси-банка в рамках реализации стратегии по развитию бизнеса daily banking (ежедневный банкинг) финансовой организации.
Экси-банк является стратегическим технологическим партнером МТС-банка, финансовая организация выбрала банк в 2024 г. для запуска флагманской дебетовой карты экосистемы «МТС деньги». Финансовые организации совместно разработали платежное решение на основе современной импортозамещенной инфраструктуры. Это позволило в короткие сроки запустить флагманскую дебетовую карту сервиса и интегрировать ее в экосистемные каналы МТС.
Объединение банков будет следующим шагом в реализации расширения присутствия финансовых сервисов в клиентских сценариях МТС. Более тесное взаимодействие даст возможность ускорить принятие управленческих решений, оптимизировать операционные затраты и консолидировать клиентскую базу на единой ИТ-инфраструктуре. Это расширит возможности кросс-продаж и увеличит количество финансовых продуктов на пользователя.
13 января МТС-банк сообщил о подписании договора о приобретении 100% долей в уставном капитале «РНКБ страхования». Действующие лицензии страховой компании на добровольное имущественное страхование и личное страхование (за исключением страхования жизни) и готовой ИТ-инфраструктуры позволят финансовой организации в первом полугодии 2026 г. запустить продажи страхования не-жизни на базе лицензии «РНКБ страхования».