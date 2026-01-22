«Займер» стал микрокредитной компанией
Микрофинансовая компания (МФК) «Займер» объявила о завершении процесса изменения статуса материнской компании на МКК (микрокредитная компания).
Генеральный директор «Займера» Роман Макаров пояснил, что смена вида компании не повлияет на работу ее сервисов и персонала. По законодательству, ключевым отличием МКК от МФК является отсутствие возможности выпускать высокодоходные облигации и принимать инвестиции по договору займа от физлиц, которые не являются учредителями компании. Сейчас у «Займера» нет выпусков облигаций и задолженности перед физлицами.
Смена вида компании на МКК нужна для адаптации к введению идентификации заемщиков с помощью биометрии. Мера вступит в силу для МФК с 1 марта 2026 г., для МКК – с 1 марта 2027 г. Эксперты рынка считают, что Единая биометрическая система (ЕБС) к весне этого года не будет готова к широкому использованию бизнесом для массовой идентификации россиян, так как ее объема данных недостаточно, чтобы обеспечить нужды микрофинансового рынка, обслуживающего почти 15 млн граждан, указали в компании.
«Займер» выбрал преимущество МКК в расчете на изменения законодательства, которые могут произойти за год, если оно не покажет эффективность, и пополнение базы ЕБС. Группа планирует сохранить свою маржинальность и устойчивость за счет диалога с государством и диверсификации бизнеса.
20 января «Ведомости» со ссылкой на представителей «Займера», МФК «Саммит» и финансовой онлайн-платформы Webbankir писали, что ряд крупных МФО, которые имеют статус МФК, планируют перенаправлять часть обратившихся к ним за онлайн-займами клиентов в «дочки» – МКК. Еще один вариант – менять статус с МФК на МКК, но у него есть ограничения.
В конце 2025 г. Центробанк и Минцифры провели рабочую встречу с представителями МФО, где в том числе обсуждались варианты популяризации использования биометрии и наполнения базы новыми данными, поскольку сейчас их мало, сообщил «Ведомостям» исполнительный директор Webbankir Денис Сидоров. Проведение встречи подтвердили представители регулятора, СРО «Мир» и Макаров.