«Займер» стал микрокредитной компанией

Смена вида компании на МКК нужна для адаптации к введению идентификации заемщиков с помощью биометрии. Мера вступит в силу для МФК с 1 марта 2026 г., для МКК – с 1 марта 2027 г. Эксперты рынка считают, что Единая биометрическая система (ЕБС) к весне этого года не будет готова к широкому использованию бизнесом для массовой идентификации россиян, так как ее объема данных недостаточно, чтобы обеспечить нужды микрофинансового рынка, обслуживающего почти 15 млн граждан, указали в компании.