АТОР заявила о блокировках оплаты туров через СБП по новым правилам ЦБ

В зоне повышенного риска, по оценке ассоциации, оказались турагенты-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, принимающие оплату на личные карты или счета. Под подозрение также могут попасть туристы, переводящие крупные суммы частному агенту, а также клиенты, которые перед оплатой путевки перемещают средства между своими счетами. Отдельное внимание службы риск-контроля банков уделяют пенсионерам.