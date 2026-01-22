АТОР заявила о блокировках оплаты туров через СБП по новым правилам ЦБ
В России участились случаи блокировки переводов физлиц при оплате туристических поездок через Систему быстрых платежей. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным ассоциации, инициаторами ограничений выступают почти все крупные банки. Под блокировки попадают переводы на разные суммы – от 20 000–50 000 руб. до 300 000 руб. и выше. «Типичные сценарии включают оплату тура агенту, особенно если плательщиком выступает пожилой клиент», – говорится в сообщении.
Причиной стала норма, вступившая в силу 1 января. Приказ Банка России закрепил признаки переводов без добровольного согласия клиента. Новые требования в первую очередь нацелены на выявление цепочек переводов между физическими лицами, используемых в мошеннических схемах.
В зоне повышенного риска, по оценке ассоциации, оказались турагенты-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, принимающие оплату на личные карты или счета. Под подозрение также могут попасть туристы, переводящие крупные суммы частному агенту, а также клиенты, которые перед оплатой путевки перемещают средства между своими счетами. Отдельное внимание службы риск-контроля банков уделяют пенсионерам.
При этом новые правила не затрагивают напрямую туроператоров и онлайн-агрегаторов, которые принимают оплату на расчетные счета юридических лиц.
18 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала о снижении числа жалоб на мошенничество. Одновременно, по ее словам, выросло количество обращений, связанных с необоснованными блокировками счетов, что указывает на перегибы в борьбе с аферистами.