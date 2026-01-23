ЦБ отозвал лицензию у «Нового Московского банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нового Московского банка» («НМБ»). Об этом говорится в сообщении регулятора.
Решение было принято в связи с тем, что «НМБ» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, отметили в ЦБ. В течение последнего года регулятор не раз применял к банку меры, включая ограничения на отдельные операции.
По данным Банка России, «НМБ» фактически не занимался деятельностью, связанной с кредитованием экономики. Ссудная задолженность кредитной организации (около 10% активов) имела крайне низкое качество, подчеркнул регулятор. Указано также, что банк, специализируясь на расчетно-кассовом обслуживании, долгое время в крупных объемах проводил подозрительные операции группы клиентов с признаками «технических» компаний. Банк России неоднократно принимал надзорные меры, но руководство и собственники финорганизации «не предпринимали действенных мер для снижения выявленных рисков в ее деятельности».
ЦБ направил в правоохранительные органы сведения о проводившихся «НМБ» операциях с признаками незаконных.
В кредитную организацию была назначена временная администрация, ее функции возложили на ГК «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Суммы вкладов вернут вкладчикам в порядке и размерах, предусмотренных ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ». Выплатой занимается «АСВ».
В декабре 2025 г. ЦБ сообщил об отзыве лицензий на банковские операции и профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг у Индустриального сберегательного банка («ИС Банк»). По данным регулятора, финансовая организация нарушила федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты регулятора, из-за чего он в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры. Кроме того, банк допускал нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.