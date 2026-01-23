ЦБ отозвал лицензию у «Нового Московского банка»

В декабре 2025 г. ЦБ сообщил об отзыве лицензий на банковские операции и профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг у Индустриального сберегательного банка («ИС Банк»). По данным регулятора, финансовая организация нарушила федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты регулятора, из-за чего он в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры. Кроме того, банк допускал нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.