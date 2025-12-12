Центробанк отозвал лицензии у «ИС Банка»
Центральный банк России сообщил об отзыве лицензий на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у Индустриального сберегательного банка («ИС Банк»).
По данным Центробанка, финансовая организация нарушила федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты регулятора, из-за чего он в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры. Банк также допускал нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Деятельность «ИС Банка» ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Финансовая организация недооценивала кредитный риск, что создало угрозу ее финансовой устойчивости. Банк также проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денег в теневой оборот. Его руководство и собственники не принимали действенных мер для сокращения рисков. ЦБ передаст правоохранителям данные об операциях с признаками совершения противоправных деяний.
В банк назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
«ИС Банк» занимает 225-е место по величине активов в банковской системе России. Банк проводит расчетно-кассовое обслуживание, документарные операции, операции с различными видами ценных бумаг и др.