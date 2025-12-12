Центробанк отозвал лицензии у «ИС Банка»

Деятельность «ИС Банка» ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Финансовая организация недооценивала кредитный риск, что создало угрозу ее финансовой устойчивости. Банк также проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денег в теневой оборот. Его руководство и собственники не принимали действенных мер для сокращения рисков. ЦБ передаст правоохранителям данные об операциях с признаками совершения противоправных деяний.