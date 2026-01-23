Россельхозбанк ухудшил условия по накопительному счету

По счету также действует акция «Выгодные траты», по которой клиент может получить надбавку к базовой ставке (8% годовых) за траты по картам. Надбавка за оборот от 10 000 до 30 000 руб. составляет 3,5 п. п., от 30 000 до 50 000 руб. – 4,5 п. п., от 50 000 руб. и выше – 5,5 п. п. Максимальная ставка по счету для действующих клиентов составляет 13,5% годовых. Надбавки начисляются на сумму менее 1,5 млн руб.