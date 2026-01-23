Россельхозбанк ухудшил условия по накопительному счету
Россельхозбанк с 23 января изменил условия по накопительному счету с начислением процентов на ежедневный остаток. Об этом свидетельствуют обновленные тарифы банка.
Теперь по накопительному счету «Мой счет» возобновилась акция «Приветственная ставка», согласно условиям которой новый клиент финансовой организации может получить надбавку к базовой ставке (8% годовых) в размере 5,5 процентных пункта (п. п.). Она применяется при сумме вложений до 1,5 млн руб. Так, приветственная ставка по счету для новых клиентов составит 13,5% годовых против 15%, которые действовали до 31 декабря 2025 г.
По счету также действует акция «Выгодные траты», по которой клиент может получить надбавку к базовой ставке (8% годовых) за траты по картам. Надбавка за оборот от 10 000 до 30 000 руб. составляет 3,5 п. п., от 30 000 до 50 000 руб. – 4,5 п. п., от 50 000 руб. и выше – 5,5 п. п. Максимальная ставка по счету для действующих клиентов составляет 13,5% годовых. Надбавки начисляются на сумму менее 1,5 млн руб.
В декабре рублевый рынок сбережений возрос на 7%, что поддерживалось сохраняющимися высокими ставками по накопительным продуктам. Банк спрогнозировал, что рост рынка сбережений продолжится в 2026 г., хотя и более умеренными, но все еще двузначными темпами.