Криптовалютную биржу WhiteBit признали нежелательной в РФ

19 января Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность французской организации Vigo Law Firm. В ведомстве указали, что компания выступала юридическим представителем НПО «За Украину, за их и за нашу свободу», которая до этого уже была признана нежелательной в РФ. В интересах этой организации юристы направляли в Международный уголовный суд так называемые обвинительные сообщения о якобы совершаемых Россией преступлениях на Украине. После рассмотрения одного из таких материалов МУС выдал, как отмечают в прокуратуре, заведомо незаконные ордера на арест граждан РФ.