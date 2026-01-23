Газета
Главная / Финансы /

Криптовалютную биржу WhiteBit признали нежелательной в РФ

Ведомости

Генпрокуратура признала деятельность криптовалютной биржи WhiteBit, а также структуры ее аффилированных и дочерних организаций W Group нежелательной на территории России. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

По данным Генпрокуратуры, платформа используется криптовалютными биржами и обменниками для совершения различных транзакций, в том числе для организации «серых» схем по выводу средств из РФ и другой противоправной деятельности.

С начала проведения Россией спецоперации биржа оказывает поддержку вооруженным силам Украины (ВСУ), реализуя различные программы в сотрудничестве с институтами Киева. Как сообщили в ведомстве, в 2022 г. руководство WhiteBit передало им около $11 млн. Кроме того, для закупки комплексов беспилотников для ВСУ биржа направила $900 000.

В России признали нежелательной французскую организацию Vigo Law Firm

Общество

По данным Генеральной прокуратуры, руководство криптобиржи также участвует в международных благотворительных аукционах. Вырученные средства оно направляет на закупку БПЛА для украинских боевиков, включая членов «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

WhiteBit сотрудничает с украинским МИДом, говорится в сообщении. C мая 2022 г. биржа предоставляет техническое обеспечение фандрейзенговой платформе United24, созданной по инициативе президента Украины Владимира Зеленского для сбора средств в криптовалюте.

19 января Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность французской организации Vigo Law Firm. В ведомстве указали, что компания выступала юридическим представителем НПО «За Украину, за их и за нашу свободу», которая до этого уже была признана нежелательной в РФ. В интересах этой организации юристы направляли в Международный уголовный суд так называемые обвинительные сообщения о якобы совершаемых Россией преступлениях на Украине. После рассмотрения одного из таких материалов МУС выдал, как отмечают в прокуратуре, заведомо незаконные ордера на арест граждан РФ.

