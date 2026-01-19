В России признали нежелательной французскую организацию Vigo Law Firm
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность французской организации Vigo Law Firm. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
В Генпрокуратуре указали, что Vigo Law Firm выступала юридическим представителем НПО «За Украину, за их и за нашу свободу», которая до этого уже была признана нежелательной в РФ. В интересах этой организации юристы направляли в Международный уголовный суд так называемые обвинительные сообщения о якобы совершаемых Россией преступлениях на Украине. После рассмотрения одного из таких материалов МУС выдал, как отмечают в прокуратуре, заведомо незаконные ордера на арест граждан РФ.
Ведомство также заявило, что соучредители Vigo Law Firm бездоказательно обвиняют Россию в присвоении украинских культурных ценностей и выступают за конфискацию «замороженных» российских активов в пользу Киева.
15 января сообщалось, что Генпрокуратура также признала нежелательной организацию Canadian Fund for Local Initiatives. По данным ведомства, она под видом проектной деятельности вела пропаганду, направленную на формирование негативного образа России и разрыв связей местных политических элит с Москвой. В сообщении также отмечалось, что фонд финансирует проекты более чем в 120 странах, продвигающие интересы Оттавы, включая поддержку ЛГБТ
29 декабря Генпрокуратура признала нежелательным в России George Washington University. Ведомство указывало, что в структуре университета действует аналитический центр по изучению российского общества, политики и экономики, который, по оценке прокуратуры, регулярно предоставляет площадку для антироссийских выступлений и материалов, направленных на дискредитацию РФ, в том числе в связи с проведением спецоперации.