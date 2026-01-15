Генпрокуратура признала нежелательной Canadian Fund for Local Initiatives

29 декабря Генпрокуратура признала нежелательным в РФ университет Джорджа Вашингтона (The George Washington University). Ведомство отмечало, что в структуре университета функционирует специальный аналитический центр по исследованию российского общества, политики, экономики, который «на регулярной основе предоставляет площадку для антироссийских выступлений, докладов, ориентированных на дискредитацию России, в том числе в связи с проведением специальной военной операции».