Генпрокуратура признала нежелательной Canadian Fund for Local Initiatives
Генпрокурора РФ признала нежелательной деятельность финансовой структуры при правительстве Канады Canadian Fund for Local Initiatives. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным Генпрокуратуры, организация под прикрытием проектной работы ведет пропагандистскую деятельность по формированию негативного образа РФ. Целью является разрыв связей местных политических элит с Москвой, говорится в сообщении.
Canadian Fund for Local Initiatives также финансирует проекты в более чем 120 странах мира, навязывающие интересы и приоритеты Оттавы, среди которых, в частности, поддержка ЛГБТ
Организация была основана в 1986 г. и находится в оперативном управлении МИДа и международной торговли Канады.
29 декабря Генпрокуратура признала нежелательным в РФ университет Джорджа Вашингтона (The George Washington University). Ведомство отмечало, что в структуре университета функционирует специальный аналитический центр по исследованию российского общества, политики, экономики, который «на регулярной основе предоставляет площадку для антироссийских выступлений, докладов, ориентированных на дискредитацию России, в том числе в связи с проведением специальной военной операции».