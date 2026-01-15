Газета
Главная / Общество /

Генпрокуратура признала нежелательной Canadian Fund for Local Initiatives

Ведомости

Генпрокурора РФ признала нежелательной деятельность финансовой структуры при правительстве Канады Canadian Fund for Local Initiatives. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Генпрокуратуры, организация под прикрытием проектной работы ведет пропагандистскую деятельность по формированию негативного образа РФ. Целью является разрыв связей местных политических элит с Москвой, говорится в сообщении.

Canadian Fund for Local Initiatives также финансирует проекты в более чем 120 странах мира, навязывающие интересы и приоритеты Оттавы, среди которых, в частности, поддержка ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), отмечает Генпрокуратура. 

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию B4Ukraine

Общество

Организация была основана в 1986 г. и находится в оперативном управлении МИДа и международной торговли Канады. 

29 декабря Генпрокуратура признала нежелательным в РФ университет Джорджа Вашингтона (The George Washington University). Ведомство отмечало, что в структуре университета функционирует специальный аналитический центр по исследованию российского общества, политики, экономики, который «на регулярной основе предоставляет площадку для антироссийских выступлений, докладов, ориентированных на дискредитацию России, в том числе в связи с проведением специальной военной операции».

