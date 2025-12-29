Газета
Главная / Общество /

Генпрокуратура признала нежелательным Университет Джорджа Вашингтона

Ведомости

Университет Джорджа Вашингтона (The George Washington University) признали нежелательным в России. Решение об этом приняла Генпрокуратура.

Ведомство отмечает, что в структуре университета функционирует специальный аналитический центр по исследованию российского общества, политики, экономики, который «на регулярной основе предоставляет площадку для антироссийских выступлений, докладов, ориентированных на дискредитацию России, в том числе в связи с проведением специальной военной операции».

Также университет финансировал на территории России иностранные СМИ, физических лиц и организации, выполняющие функции иноагентов, утверждают в Генпрокуратуре.

«При этом университетом запущен медиаресурс, на котором систематизируются материалы иноагентов, нежелательных объединений об общественно-политической ситуации в России, тиражируются публикации о международной изоляции, озвучиваются призывы к властям в Вашингтоне усилить санкционное давление на нашу страну», – говорится в сообщении.

Генпрокуратура признала нежелательными две расположенные в Киеве НПО

Политика / Власть

Университет Джорджа Вашингтона был основан актом конгресса США в 1821 г. в американской столице. Согласно информации на сайте университета, в программах вуза участвуют студенты из всех 50 штатов США и более чем 130 стран мира.

На прошлой неделе, 24 декабря, Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию Stichting B4Ukraine Foundation (B4Ukraine), зарегистрированную в Нидерландах и объединяющую более 100 организаций гражданского общества. По сообщению ведомства, участники организации проводят информационные и расследовательские кампании для усиления санкций, а также взаимодействуют с другими структурами, признанными нежелательными в России.

