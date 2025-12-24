Газета
Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию B4Ukraine

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность международной некоммерческой организации Stichting B4Ukraine Foundation (B4Ukraine), зарегистрированной в Нидерландах и объединяющей более 100 организаций гражданского общества. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает Генпрокуратура, деятельность B4Ukraine сосредоточена на мониторинге экспорта российских нефти и газа с целью усиления санкционного давления и ограничения доступа России к мировым рынкам, а также на отслеживании компаний, продолжающих работу в стране после начала спецоперации.

В Генпрокуратуре отметили, что на российском направлении фонд реализует программы и проекты, направленные на дискредитацию руководства России. По данным ведомства, участники организации проводят информационные и расследовательские кампании для усиления санкций, а также взаимодействуют с другими структурами, признанными нежелательными в России.

16 декабря Минюст признал немецкое издание Deutsche Welle (DW; считается в России иноагентом) нежелательным в России.

