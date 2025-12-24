Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию B4Ukraine

Как сообщает Генпрокуратура, деятельность B4Ukraine сосредоточена на мониторинге экспорта российских нефти и газа с целью усиления санкционного давления и ограничения доступа России к мировым рынкам, а также на отслеживании компаний, продолжающих работу в стране после начала спецоперации.