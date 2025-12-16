Газета
Издание Deutsche Welle признано нежелательным в России

Немецкое издание Deutsche Welle (DW; считается в России иноагентом) признано нежелательным в России, следует из реестра Минюста.

О признании DW нежелательной организацией стало известно 13 декабря. Об этом сообщал комитет Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

Председатель соответствующей думской комиссии Василий Пискарев заявил тогда, что после внесения DW в перечень нежелательных в РФ любое сотрудничество с ней будет расцениваться как нарушение закона и преследоваться в соответствии с законодательством.

Минюст России внес DW в реестр СМИ-иноагентов в конце марта 2022 г. В феврале того же года московское бюро DW закрылось после решения России запретить вещание медиакомпании. До этого комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила телеканалу RT DE (телеканал Russia Today на немецком языке) вещать в стране. Свой шаг комиссия обосновала отсутствием у телеканала лицензии на вещание в Германии.

