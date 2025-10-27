Газета
Генпрокуратура признала нежелательными две расположенные в Киеве НПО

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными неправительственные организации, расположенные в Киеве, – Ideas for Change и Truth Hounds, сообщило ведомство.

Ideas for Change размещает публикации, в которых осуждается спецоперация и не признаются результаты референдумов о принятии ДНР и ЛНР в состав России, сообщили в Генпрокуратуре. Кроме того, организация призывает увеличить поставки вооружения для Украины. По версии Генпрокуратуры, Truth Hounds занимается созданием и распространением фейков о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в ходе спецоперации.

Обе организации выступают за увеличение санкций против России и призывают мировое сообщество отказаться от экономического сотрудничества с Москвой. Также они сотрудничают с европейскими объединениями, которые продвигают антироссийскую повестку. Партнерами Truth Hounds являются организации, деятельность которых уже признана в России нежелательной.

25 августа Генпрокуратура признала нежелательной в России работу неправительственной организации International Baccalaureate (Швейцария). Тогда сообщалось, что задача этой НПО заключается в переформатировании сознания российской молодежи по западным лекалам.

