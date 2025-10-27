Генпрокуратура признала нежелательными две расположенные в Киеве НПО

Ideas for Change размещает публикации, в которых осуждается спецоперация и не признаются результаты референдумов о принятии ДНР и ЛНР в состав России, сообщили в Генпрокуратуре. Кроме того, организация призывает увеличить поставки вооружения для Украины. По версии Генпрокуратуры, Truth Hounds занимается созданием и распространением фейков о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в ходе спецоперации.