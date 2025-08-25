Генпрокуратура признала нежелательной швейцарскую International Baccalaureate

18 августа Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу немецкого фонда Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (фонд «Память, ответственность и будущее» (организация признана нежелательной на территории РФ) ) на территории страны. Отмечалось, что создание фонда было объяснено необходимостью предоставлять выплаты пострадавшим от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны. После начала спецоперации на Украине организация заняла «ангажированную антироссийскую позицию» и стала создавать сборы пожертвований в поддержку Киева.