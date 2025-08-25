Газета
Генпрокуратура признала нежелательной швейцарскую International Baccalaureate

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России работу неправительственной организации International Baccalaureate (Швейцария). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, идеологи антироссийских инициатив «провозгласили» организацию ведущим поставщиком международных образовательных программ, которые открывают выпускникам путь практически в любой университет мира. Абитуриентам доступно для выбора около 5000 вузов в США, Канаде, Австралии, Великобритании и нескольких других европейских государствах.

Фактически же, подчеркнули в Генпрокуратуре, задача данной НПО заключается в переформатировании сознания российской молодежи по западным лекалам. В основе образовательного процесса лежит навязывание собственной трактовки исторических событий, искажение устоявшихся фактов, продвижение антироссийских нарративов и разжигание межнациональной розни.

С началом спецоперации учебные материалы были пересмотрены в соответствии с русофобской позицией коллективного Запада. В них включили призывы к международной изоляции России, а также контент, дискредитирующий действия Вооруженных сил (ВС) РФ. Представители бакалавриата также продвигают нетрадиционные ценности, берущие начало в идеологии запрещенных экстремистских организаций.

18 августа Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу немецкого фонда Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (фонд «Память, ответственность и будущее» (организация признана нежелательной на территории РФ)) на территории страны. Отмечалось, что создание фонда было объяснено необходимостью предоставлять выплаты пострадавшим от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны. После начала спецоперации на Украине организация заняла «ангажированную антироссийскую позицию» и стала создавать сборы пожертвований в поддержку Киева.

