Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкого фонда
Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной деятельность немецкого фонда Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (фонд «Память, ответственность и будущее») на территории страны, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Как отметили представители ГП, создание фонда объяснялось необходимостью предоставлять выплаты тем, кто пострадал от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны. При этом после начала спецоперации на Украине организация заняла «ангажированную антироссийскую позицию» и стала создавать сборы пожертвований в поддержку Киева.
Кроме того, в 2024 г. фонд прекратил действие программы, направленной на финансирование помощи россиян – родственников «жертв гитлеровских пособников». В 2025 г. приостановилось в организации и членство представителя РФ. По мнению Генпрокуратуры, фонд усиливает военное противостояние, радикализацию общества и занимается культивированием русофобии.
14 августа ведомство также признало деятельность немецкой неправительственной организации Demokrati-JA e.V. нежелательной на территории России. В Генпрокуратуре подчеркнули, что основатели сообщества (российские эмигранты) вносят раскол среди граждан РФ, находящихся в Германии, что заставляет уехавших из России действовать против интересов своего государства.