Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкого фонда

Ведомости

Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной деятельность немецкого фонда Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (фонд «Память, ответственность и будущее») на территории страны, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как отметили представители ГП, создание фонда объяснялось необходимостью предоставлять выплаты тем, кто пострадал от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны. При этом после начала спецоперации на Украине организация заняла «ангажированную антироссийскую позицию» и стала создавать сборы пожертвований в поддержку Киева.

Кроме того, в 2024 г. фонд прекратил действие программы, направленной на финансирование помощи россиян – родственников «жертв гитлеровских пособников». В 2025 г. приостановилось в организации и членство представителя РФ. По мнению Генпрокуратуры, фонд усиливает военное противостояние, радикализацию общества и занимается культивированием русофобии.

14 августа ведомство также признало деятельность немецкой неправительственной организации Demokrati-JA e.V. нежелательной на территории России. В Генпрокуратуре подчеркнули, что основатели сообщества (российские эмигранты) вносят раскол среди граждан РФ, находящихся в Германии, что заставляет уехавших из России действовать против интересов своего государства.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных