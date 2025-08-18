Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкого фонда

Как отметили представители ГП, создание фонда объяснялось необходимостью предоставлять выплаты тем, кто пострадал от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны. При этом после начала спецоперации на Украине организация заняла «ангажированную антироссийскую позицию» и стала создавать сборы пожертвований в поддержку Киева.