Генпрокуратура РФ признала нежелательной немецкую НПО Demokrati-JA
Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность немецкой неправительственной организации Demokrati-JA e.V., сообщили в надзорном ведомстве.
Представители ГП отметили, что основателями организации стали российские эмигранты, которые поставили своей целью «формирование на территории России солидарного гражданского общества и отработку демократических механизмов». При этом, считают в Генпрокуратуре, они вносят раскол среди граждан РФ, находящихся в Германии, что заставляет уехавших из России действовать против интересов своего государства.
В Германии Demokrati-JA e.V. проводит публичные акции антироссийской направленности, а также публикует материалы против политики действующего руководства, добавили в ГП. Члены организации намеренно продвигают за границей русофобию и поддерживают Киев.
Генпрокуратура напомнила, что в партнерстве с этой организацией находятся Solidarus e.V. и Freies Russland Berlin, а также американский фонд Free Russia Foundation, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
5 августа ГП приняла аналогичное решение в отношении британской неправительственной организации Zimin Foundation. Как указано в заявлении, фонд, учрежденный в Великобритании в 2023 г., под видом поддержки науки и образования осуществляет финансовое и информационное содействие экстремистам и иностранным агентам.