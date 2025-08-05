Генпрокуратура признала деятельность Zimin Foundation нежелательной в России

По данным прокуратуры, в феврале 2025 г. фонд запустил специальную программу поддержки русскоязычных проектов, оставшихся без американского финансирования. В рамках этой инициативы с февраля по март было выделено более 30 субсидий журналистам и ученым, которых в Генпрокуратуре назвали «враждебно настроенными по отношению к России».