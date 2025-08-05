Генпрокуратура признала деятельность Zimin Foundation нежелательной в России
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность британской неправительственной организации Zimin Foundation на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как указано в заявлении, фонд, учрежденный в Великобритании в 2023 г., под видом поддержки науки и образования осуществляет финансовое и информационное содействие экстремистам и иностранным агентам.
По данным прокуратуры, в феврале 2025 г. фонд запустил специальную программу поддержки русскоязычных проектов, оставшихся без американского финансирования. В рамках этой инициативы с февраля по март было выделено более 30 субсидий журналистам и ученым, которых в Генпрокуратуре назвали «враждебно настроенными по отношению к России».
Кроме того, в надзорном органе заявили, что с началом спецоперации Zimin Foundation усилил антироссийскую риторику и распространяет информацию, направленную на дискредитацию России.
В феврале 2023 г. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту независимой журналистской премии «Редколлегия». Премия «Редколлегия» была учреждена российским предпринимателем Борисом Зиминым (признан в РФ иноагентом) и возглавляемой им Zimin Foundation. Он является сыном основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. Ранее в январе МВД объявило Бориса Зимина в розыск.