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РКН ограничил доступ к сайту премии «Редколлегия»

Ведомости

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту независимой журналистской премии «Редколлегия», следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Причины ограничения доступа к сайту ведомство не указывает.

Премия «Редколлегия» была учреждена российским предпринимателем Борисом Зиминым (признан в РФ иноагентом) и возглавляемой им Zimin Foundation – некоммерческой организацией, которая оказывает поддержку образованию и науке в разных странах мира. Он является сыном основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. Ранее в январе МВД объявило Бориса Зимина в розыск.

19 февраля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell (признано иностранным агентом), а также к сайту киберспортивной команды NAVI. Причиной блокировки, как утверждает ведомство, стало распространение фейков о спецоперации.

Роскомнадзор стал ограничивать доступ к сайтам СМИ с начала спецоперации за распространение недостоверной информации о ходе боевых действий на Украине. 16 февраля ведомство сообщило, что с момента начала спецоперации было составлено 16 протоколов в отношении главных редакторов и редакций СМИ за распространение фейков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных