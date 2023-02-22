РКН ограничил доступ к сайту премии «Редколлегия»
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту независимой журналистской премии «Редколлегия», следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.
Причины ограничения доступа к сайту ведомство не указывает.
Премия «Редколлегия» была учреждена российским предпринимателем Борисом Зиминым (признан в РФ иноагентом) и возглавляемой им Zimin Foundation – некоммерческой организацией, которая оказывает поддержку образованию и науке в разных странах мира. Он является сыном основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. Ранее в январе МВД объявило Бориса Зимина в розыск.
19 февраля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell (признано иностранным агентом), а также к сайту киберспортивной команды NAVI. Причиной блокировки, как утверждает ведомство, стало распространение фейков о спецоперации.
Роскомнадзор стал ограничивать доступ к сайтам СМИ с начала спецоперации за распространение недостоверной информации о ходе боевых действий на Украине. 16 февраля ведомство сообщило, что с момента начала спецоперации было составлено 16 протоколов в отношении главных редакторов и редакций СМИ за распространение фейков.