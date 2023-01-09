МВД объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина

Предприниматель Борис Зимин является сыном основателя «Вымпелкома» и фонда «Династия» (в 2015 г. фонд был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) Дмитрия Зимина. В 2016 г. они также основали международную некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая оказывает поддержку образованию и науке в разных странах мира.