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МВД объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина

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МВД РФ объявило в розыск российского предпринимателя Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом), следует из данных базы ведомства.

«Зимин Борис Дмитриевич, 24 ноября 1968 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в карточке. МВД не уточняет, о какой именно статье идет речь.

Предприниматель Борис Зимин является сыном основателя «Вымпелкома» и фонда «Династия» (в 2015 г. фонд был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) Дмитрия Зимина. В 2016 г. они также основали международную некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая оказывает поддержку образованию и науке в разных странах мира.

В сентябре 2022 г. Минюст внес Бориса Зимина в реестр иноагентов. В качестве его источника иностранного финансирования ведомство указало Украину. Вместе с Зиминым в список физлиц-иноагентов тогда также попали музыкант Андрей Макаревич, журналистка Екатерина Гордеева, политолог Федор Крашенинников и др.

В конце декабря 2022 г. МВД РФ объявило в розыск болгарского журналиста и руководителя издания Bellingcat (включено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозева. Его также разыскивают по уголовной статье, другие подробности не приводятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных