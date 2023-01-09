МВД объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина
МВД РФ объявило в розыск российского предпринимателя Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом), следует из данных базы ведомства.
«Зимин Борис Дмитриевич, 24 ноября 1968 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в карточке. МВД не уточняет, о какой именно статье идет речь.
Предприниматель Борис Зимин является сыном основателя «Вымпелкома» и фонда «Династия» (в 2015 г. фонд был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) Дмитрия Зимина. В 2016 г. они также основали международную некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая оказывает поддержку образованию и науке в разных странах мира.
В сентябре 2022 г. Минюст внес Бориса Зимина в реестр иноагентов. В качестве его источника иностранного финансирования ведомство указало Украину. Вместе с Зиминым в список физлиц-иноагентов тогда также попали музыкант Андрей Макаревич, журналистка Екатерина Гордеева, политолог Федор Крашенинников и др.
В конце декабря 2022 г. МВД РФ объявило в розыск болгарского журналиста и руководителя издания Bellingcat (включено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозева. Его также разыскивают по уголовной статье, другие подробности не приводятся.