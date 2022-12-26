МВД России объявило в розыск журналиста Христо Грозева
Болгарский журналист и руководитель издания Bellingcat (включено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев объявлен в розыск, его карточка размещена в базе разыскиваемых лиц МВД России.
«Разыскивается по статье УК», – говорится в графе «основание для розыска».
Какие-либо другие подробности дела не приводятся.
Ранее МВД также объявило в розыск Дмитрия Давыдова 1981 г. р., данные из карточки которого совпадают с с биографией бизнесмена Дмитрия Давыдова (признан в РФ иноагентом).
В ФСБ рассказали, что сотрудники украинской разведки пытались завербовать российских военных летчиков и обещали им деньги и гражданство одной из стран Евросоюза. Они пытались склонить летчиков посадить самолеты на украинские аэродромы. В спецслужбе отметили, что сотрудники спецслужб Украины, задействованные в операции, и их пособники установлены.