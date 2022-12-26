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Общество

МВД России объявило в розыск журналиста Христо Грозева

Ведомости

Болгарский журналист и руководитель издания Bellingcat (включено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев объявлен в розыск, его карточка размещена в базе разыскиваемых лиц МВД России.

«Разыскивается по статье УК», – говорится в графе «основание для розыска».

Какие-либо другие подробности дела не приводятся.

Ранее МВД также объявило в розыск Дмитрия Давыдова 1981 г. р., данные из карточки которого совпадают с с биографией бизнесмена Дмитрия Давыдова (признан в РФ иноагентом).

Ранее в июле ФСБ сообщила о срыве операции военной разведки Украины, которую курировали спецслужбы стран НАТО, по угону боевых самолетов России. В этой операции принимал участие и Грозев, заявил тогда представитель российской спецслужбы.

В ФСБ рассказали, что сотрудники украинской разведки пытались завербовать российских военных летчиков и обещали им деньги и гражданство одной из стран Евросоюза. Они пытались склонить летчиков посадить самолеты на украинские аэродромы. В спецслужбе отметили, что сотрудники спецслужб Украины, задействованные в операции, и их пособники установлены.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о срыве операции НАТО и ВСУ по угону боевых самолетов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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