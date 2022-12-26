МВД России объявило в розыск журналиста Христо Грозева

В ФСБ рассказали, что сотрудники украинской разведки пытались завербовать российских военных летчиков и обещали им деньги и гражданство одной из стран Евросоюза. Они пытались склонить летчиков посадить самолеты на украинские аэродромы. В спецслужбе отметили, что сотрудники спецслужб Украины, задействованные в операции, и их пособники установлены.