ФСБ сообщила о срыве операции НАТО и ВСУ по угону боевых самолетов
Федеральная служба безопасности сорвала операцию военной разведки Украины, которую курировали спецслужбы стран НАТО, по угону боевых самолетов России, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России», — сообщили в ФСБ (цитата по «РИА Новости»).
В службе рассказали, что сотрудники украинской разведки пытались завербовать российских военных летчиков и обещали им деньги и гражданство одной из стран Евросоюза. Они пытались склонить летчиков посадить самолеты на украинские аэродромы. В ведомстве отметили, что сотрудники спецслужб Украины, задействованные в операции, и их пособники установлены.
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