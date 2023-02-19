Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell, которое ранее было включено в реестр иностранных агентов, следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.
РКН не указывает, на каком основании был ограничен доступ к изданию. Министерство юстиции России включило The Bell в реестр иноагентов в декабре прошлого года.
В начале марта прошлого года редакция издания на фоне принятия поправок в УК об уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии объявила, что прекращает освещение специальной военной операции. «Мы продолжаем работать и освещать последствия происходящего. Прежде всего — экономические», – говорилось в заявлении.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля 2022 г. — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.
С начала спецоперации России на Украине Роскомнадзор начал блокировать доступ к сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).