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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell, которое ранее было включено в реестр иностранных агентов, следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

РКН не указывает, на каком основании был ограничен доступ к изданию. Министерство юстиции России включило The Bell в реестр иноагентов в декабре прошлого года. 

В начале марта прошлого года редакция издания на фоне принятия поправок в УК об уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии объявила, что прекращает освещение специальной военной операции. «Мы продолжаем работать и освещать последствия происходящего. Прежде всего — экономические», – говорилось в заявлении.

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Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля 2022 г. — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.

С начала спецоперации России на Украине Роскомнадзор начал блокировать доступ к сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных