Роскомнадзор заблокировал сайт экс-сотрудников «Эха Москвы»
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту «Эха», который запущен бывшими сотрудниками радиостанции «Эхо Москвы», следует из данных регулятора.
Доступ к сайту echofm.online ограничен в связи с решением Генпрокуратуры РФ от 5 октября. Основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.
Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) ранее рассказал о создании новой медиаплатформы, на которой будут собраны все материалы бывших журналистов «Эха Москвы».
1 марта «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в России, а сайт радиостанции был заблокирован. 3 марта совет директоров «Газпром-медиа» решил ликвидировать радио и сайт. Владевший радиостанцией холдинг сообщил, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры, которая обвинила ее в распространении фейков о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. 5 марта совет директоров досрочно расторг трудовой договор с Венедиктовым. Сам Венедиктов был внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов в конце апреля. В середине июня суд признал законным это решение.
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