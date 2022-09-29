Экс-главред «Эха Москвы» сообщил о создании новой медиаплатформы

По словам Венедиктова, новая медиаплатформа заработает в начале следующей недели, 3 октября. Она будет состоять из мобильного приложения, сайта и Telegram-канала. Контент будет зависеть от конкретной платформы, на которой он будет размещаться. В частности, в приложении будут аудиопотоки голосовых материалов, которые делают журналисты «Эха», где бы они ни находились, на сайте — расшифровки и блоги журналистов «Эха» и людей, которые с ним сотрудничали, в Telegram-канале — новостные сюжеты информационной службы. «Это делается для того, чтобы аудитория не искала по всей сети материалы, созданные нашими журналистами», — добавил Венедиктов.