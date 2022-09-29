Экс-главред «Эха Москвы» сообщил о создании новой медиаплатформы
Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) рассказал о создании новой медиаплатформы, на которой будут собраны все материалы бывших журналистов «Эха Москвы», передает ТАСС.
«Коллеги, которые уехали и находятся за границей, решили создать по принципу "Эха Москвы" платформу для всех материалов, которые выпускают бывшие журналисты "Эха". <...> Не будет редакции, главного редактора. Это дайджестная платформа, которая собирает "вселенную” "Эха". Я эту задумку поддерживаю», — рассказал он.
По словам Венедиктова, новая медиаплатформа заработает в начале следующей недели, 3 октября. Она будет состоять из мобильного приложения, сайта и Telegram-канала. Контент будет зависеть от конкретной платформы, на которой он будет размещаться. В частности, в приложении будут аудиопотоки голосовых материалов, которые делают журналисты «Эха», где бы они ни находились, на сайте — расшифровки и блоги журналистов «Эха» и людей, которые с ним сотрудничали, в Telegram-канале — новостные сюжеты информационной службы. «Это делается для того, чтобы аудитория не искала по всей сети материалы, созданные нашими журналистами», — добавил Венедиктов.
1 марта «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в России, а сайт радиостанции был заблокирован. 3 марта совет директоров решил ликвидировать радио и сайт. Владевший радиостанцией холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры, которая обвинила ее в распространении фейков о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. 5 марта совет директоров досрочно расторг трудовой договор с Венедиктовым. Сам Венедиктов был внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов в конце апреля. В середине июня суд признал законным это решение.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса