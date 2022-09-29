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Экс-главред «Эха Москвы» сообщил о создании новой медиаплатформы

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Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) рассказал о создании новой медиаплатформы, на которой будут собраны все материалы бывших журналистов «Эха Москвы», передает ТАСС.

«Коллеги, которые уехали и находятся за границей, решили создать по принципу "Эха Москвы" платформу для всех материалов, которые выпускают бывшие журналисты "Эха". <...> Не будет редакции, главного редактора. Это дайджестная платформа, которая собирает "вселенную” "Эха". Я эту задумку поддерживаю», — рассказал он.

По словам Венедиктова, новая медиаплатформа заработает в начале следующей недели, 3 октября. Она будет состоять из мобильного приложения, сайта и Telegram-канала. Контент будет зависеть от конкретной платформы, на которой он будет размещаться. В частности, в приложении будут аудиопотоки голосовых материалов, которые делают журналисты «Эха», где бы они ни находились, на сайте — расшифровки и блоги журналистов «Эха» и людей, которые с ним сотрудничали, в Telegram-канале — новостные сюжеты информационной службы. «Это делается для того, чтобы аудитория не искала по всей сети материалы, созданные нашими журналистами», — добавил Венедиктов.

1 марта «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в России, а сайт радиостанции был заблокирован. 3 марта совет директоров решил ликвидировать радио и сайт. Владевший радиостанцией холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры, которая обвинила ее в распространении фейков о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. 5 марта совет директоров досрочно расторг трудовой договор с Венедиктовым. Сам Венедиктов был внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов в конце апреля. В середине июня суд признал законным это решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных