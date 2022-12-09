Минюст включил The Bell и Фишмана в реестр иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов издание The Bell и «Экологическое движение 42», следует из обновленных данных на сайте ведомства.
В перечень физлиц-иноагентов оказались включены журналист Михаил Фишман, экс-участник шоу «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, бывший глава общественной палаты Республики Башкортостан Ростислав Мурзагулов, философ Рубен Апресян.
При этом активисты «Экологического движения 42» указаны в реестре как «участники» организации, а не как отдельные иноагенты. Как «участники» в реестре также перечислены журналисты The Bell.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.
Госдума в третьем чтении ранее приняла поправки об ограничениях для иноагентов. Одобренные поправки подразумевают запрет на распространение произведенной иноагентом информационной продукции. Иноагенты не смогут заниматься преподавательской и просветительской деятельностью в отношении несовершеннолетних, а также выступать организаторами публичных мероприятий. Они также не смогут работать на государственной и муниципальной службе и в органах внутренних дел.