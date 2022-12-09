Минюст включил The Bell и Фишмана в реестр иностранных агентов

Госдума в третьем чтении ранее приняла поправки об ограничениях для иноагентов. Одобренные поправки подразумевают запрет на распространение произведенной иноагентом информационной продукции. Иноагенты не смогут заниматься преподавательской и просветительской деятельностью в отношении несовершеннолетних, а также выступать организаторами публичных мероприятий. Они также не смогут работать на государственной и муниципальной службе и в органах внутренних дел.