Страховой рынок России вырос на 14,7% в 2025 году

15 января «Ведомости» писали со ссылкой на обзор «Эксперт РА», что в 2026 г. страховой рынок выйдет в плюс: сборы страховщиков могут достичь 3,865 трлн руб. и вырасти на 4–6% год к году. По итогам 2025 г., по оценке рейтингового агентства, сборы страховщиков могут сократиться на 1–2% до 3,687 трлн руб. на фоне снижения сегмента жизни на 2% и non-life на 1% из-за автострахования, ОСАГО и ДМС.