Страховой рынок России вырос на 14,7% в 2025 году

Ведомости

Объем страховых премий за девять месяцев 2025 г. увеличился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 2,8 трлн руб. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании с представителями отрасли и регуляторов.

Объем выплат по договорам страхования также вырос – на 72%, достигнув 1,8 трлн руб. Силуанов отметил положительную динамику в сегменте страхования жизни, чему способствовали запуск механизма долевого страхования и налоговые поправки для долгосрочных сбережений. С 2027 г. заработает система гарантирования прав по договорам страхования жизни по аналогии со страхованием вкладов.

Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев добавил, что за последние два года отрасль не только нарастила объемы, но и улучшила социальную составляющую, сократив количество жалоб по ОСАГО.

15 января «Ведомости» писали со ссылкой на обзор «Эксперт РА», что в 2026 г. страховой рынок выйдет в плюс: сборы страховщиков могут достичь 3,865 трлн руб. и вырасти на 4–6% год к году. По итогам 2025 г., по оценке рейтингового агентства, сборы страховщиков могут сократиться на 1–2% до 3,687 трлн руб. на фоне снижения сегмента жизни на 2% и non-life на 1% из-за автострахования, ОСАГО и ДМС.

