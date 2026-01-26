Банк России разрешил СПБ-банку не раскрывать корпоративные данные
Такое решение принято в соответствии со статьей 30 закона «О ценных бумагах».
В декабре 2025 г. Центробанк объявил о планах продлить банкам разрешение не публиковать чувствительную к санкциям информацию до 31 декабря 2026 г. К данным, которые разрешается не раскрывать, относятся сведения о собственности, членах органов управления, других должностях и др. Отчетность финансовых организаций будет публиковаться без чувствительной информации.
После начала спецоперации и введения санкций против финансовой системы России крупные банки не могут продолжать бизнес в западных странах и стали перестраивать его в сторону дружественных государств.
На фоне риска вторичных ограничительных мер для контрагентов или банков-корреспондентов финансовые организации и ЦБ начали относиться к раскрытию информации чувствительнее. Из публичного поля стали пропадать сведения по странам, которые сотрудничают с Россией на платежном рынке. Регулятор не публикует развернутые отчеты с разрезом по странам о том, куда и в каком объеме россияне отправляют средства и откуда и сколько их получают. На его сайте не раскрываются данные банков о кредитах, которые они выдали резидентам РФ и других стран.