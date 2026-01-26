Банк России разрешил СПБ-банку не раскрывать корпоративные данные

На фоне риска вторичных ограничительных мер для контрагентов или банков-корреспондентов финансовые организации и ЦБ начали относиться к раскрытию информации чувствительнее. Из публичного поля стали пропадать сведения по странам, которые сотрудничают с Россией на платежном рынке. Регулятор не публикует развернутые отчеты с разрезом по странам о том, куда и в каком объеме россияне отправляют средства и откуда и сколько их получают. На его сайте не раскрываются данные банков о кредитах, которые они выдали резидентам РФ и других стран.