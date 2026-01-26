ЦБ поднял курс доллара выше 76 рублей
Центральный банк России установил официальный курс доллара на 27 января на уровне 76,01 руб. Он был повышен на 0,09 руб.
Евро подорожал на 1,23 руб. и достиг 90,29 руб. Курс юаня повысился на 0,06 руб. до 10,93 руб.
«Ведомости» писали, что власти и рыночные эксперты по-разному оценили перспективы рубля в 2026 г. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев прогнозировал небольшое ослабление валюты. Он выразил мнение, что драматического изменения ждать не стоит.
По консенсус-прогнозу, составленному по результатам опроса 20 экономистов, среднегодовой курс доллара в текущем году составит 88,5 руб./$. Это подразумевает ослабление российской валюты примерно на 6% после ее рекордного укрепления в прошлом году.