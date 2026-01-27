Банки начали блокировать переводы из-за нетипичного поведения клиентов
Банки могут блокировать переводы, если поведение клиента отклоняется от его типичных финансовых операций. Критериями для подозрений могут служить нехарактерная сумма перевода, время его совершения, используемое устройство или даже получатель средств. Об этом адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин сообщил «РИА Новости».
В качестве примера он привел ситуацию, когда клиент, никогда не переводивший более 20 000 руб., пытается отправить миллион. При этом точные пороговые значения, при которых конкретный банк сочтет операцию подозрительной, не разглашаются.
В начале ноября 2025 г. «Прайм» писал со ссылкой на аналитика финансового маркетплейса «Банки.ру» Эрянию Бочкину, что банки стали чаще блокировать операции клиентов, включая переводы между собственными счетами. По ее словам, это связано с требованиями по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля.