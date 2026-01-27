Банки начали блокировать переводы из-за нетипичного поведения клиентов

В начале ноября 2025 г. «Прайм» писал со ссылкой на аналитика финансового маркетплейса «Банки.ру» Эрянию Бочкину, что банки стали чаще блокировать операции клиентов, включая переводы между собственными счетами. По ее словам, это связано с требованиями по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля.