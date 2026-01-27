Банки могли получить 3,8–3,9 трлн рублей чистой прибыли за 2025 год
Чистая прибыль российских банков за 2025 г. могла составить 3,8–3,9 трлн руб. и приблизиться к рекордному показателю 2024 г. Такой прогноз сделало Национальное рейтинговое агентство (НРА).
Такой рост стал возможен благодаря разовым событиям в конце года, связанным с восстановлением резервов, в частности за счет выделения рядом финансовых организаций заблокированных активов со своих балансов.
Динамика финансового результата в текущем году прежде всего будет зависеть от процентного дохода, который зависит от денежно-кредитной политики Центробанка. Ее смягчение, как правило, на коротком отрезке времени негативно влияет на чистую процентную маржу. На результат банков также повлияют рост операционных расходов и давление на комиссионные доходы.
НРА ожидает, что в 2026 г. прибыль банковского сектора будет ниже результата прошлого года и составит 3,4–3,6 трлн руб. с учетом восстановления кредитной активности и умеренного роста отчислений в резервы.
30 декабря 2025 г. «Ведомости» со ссылкой на данные Банка России писали, что по итогам 11 месяцев 2025 г. банковский сектор заработал 3,36 трлн руб. По оценкам регулятора и аналитиков, финансовые организации заработают за весь прошлый год от 3,3 трлн до 3,5 трлн руб. (ближе к верхней границе), это на 8–13% ниже уровня 2024 г.