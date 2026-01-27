Банки могли получить 3,8–3,9 трлн рублей чистой прибыли за 2025 год

30 декабря 2025 г. «Ведомости» со ссылкой на данные Банка России писали, что по итогам 11 месяцев 2025 г. банковский сектор заработал 3,36 трлн руб. По оценкам регулятора и аналитиков, финансовые организации заработают за весь прошлый год от 3,3 трлн до 3,5 трлн руб. (ближе к верхней границе), это на 8–13% ниже уровня 2024 г.