Российские банки закрыли рекордное количество отделений в 2025 году
Российские банки по итогам 2025 г. закрыли почти 1700 дополнительных офисов. Это одно из самых значительных годовых сокращений с 2019 г. Сопоставимое снижение произошло только в 2021 г., когда было ликвидировано более 1700 отделений. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
В регуляторе заявили, что в последние годы на финансовом рынке сформировался устойчивый тренд на цифровизацию и экосистемную трансформацию, который сохранится в будущем. Банки активно переводят обслуживание в дистанционный формат, чтобы снижать издержки и повышать рентабельность.
В прошлом году процесс ускорился. Было закрыто в 3,6 раза больше отделений, чем в 2024 г. К началу этого года их количество снизилось до 22 300 против 30 000 годами ранее. Больше всего сокращений за год пришлось на Сбербанк, который закрыл свыше 900 офисов. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.
По данным ЦБ, в крупных городах сокращение офисов почти не влияет на обеспечение россиян услугами, но в небольших населенных пунктах риски выше. Поэтому при закрытии отделений банкам нужно обеспечить альтернативные «физические» точки обслуживания. Регулятор следит за тем, чтобы процесс перехода был сбалансированным и не создавал неудобств для граждан.
По прогнозам Национального рейтингового агентства (НРА), чистая прибыль российских банков в 2025 г. могла составить 3,8-3,9 трлн руб. и приблизиться к рекордному показателю 2024 г. Ожидается, что в этом году прибыль банковского сектора будет ниже результата прошлого года и составит 3,4-3,6 трлн руб.