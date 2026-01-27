Российские банки закрыли рекордное количество отделений в 2025 году

В прошлом году процесс ускорился. Было закрыто в 3,6 раза больше отделений, чем в 2024 г. К началу этого года их количество снизилось до 22 300 против 30 000 годами ранее. Больше всего сокращений за год пришлось на Сбербанк, который закрыл свыше 900 офисов. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.