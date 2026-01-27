Банк России повысил курсы доллара и евро

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что расчеты с зарубежными отельерами происходят в долларах или евро в зависимости от страны. По данным ЦБ, в прошлом году доллар подешевел по отношению к рублю на 23% до 78 руб., евро – на 12,3% до 92,1 руб. На этом фоне по туристическим направлениям фиксируется снижение стоимости поездок на 5–10% в зависимости от направления.