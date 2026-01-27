Банк России повысил курсы доллара и евро
Центральный банк России повысил официальный курс доллара на 28 января на 0,54 руб. Теперь он составит 76,55 руб.
Евро подорожает на 0,65 руб. и достигнет 90,93 руб. Курс юань повысится на 0,04 руб. до 10,98 руб.
Курс доллара на 27 января составляет 76,01 руб., евро – 90,29 руб., юаня – 10,93 руб.
19 января «Ведомости» со ссылкой на данные опрошенных туроператоров писали о снижении средней цены зарубежных туров в 2025 г. или ее сохранении на уровне 2024 г.
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что расчеты с зарубежными отельерами происходят в долларах или евро в зависимости от страны. По данным ЦБ, в прошлом году доллар подешевел по отношению к рублю на 23% до 78 руб., евро – на 12,3% до 92,1 руб. На этом фоне по туристическим направлениям фиксируется снижение стоимости поездок на 5–10% в зависимости от направления.