Кабмин выдвинул Силуанова и Орешкина кандидатами в набсовет Сбербанка

Согласно отчетности Сбербанка за 2025 г. по РСБУ, чистая прибыль организации увеличилась на 8,4% по сравнению с годом ранее и достигла 1,69 трлн руб. при рентабельности капитала 22,1%. Чистые процентные доходы за год выросли на 17,7% год к году до 3,1 трлн руб.