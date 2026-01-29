Кабмин выдвинул Силуанова и Орешкина кандидатами в набсовет Сбербанка

Кабмин выдвинул Силуанова и Орешкина кандидатами в набсовет СбербанкаНазначить представителями государства также предложили Новака и Колычева
Правительство России выдвинуло замруководителя администрации президента Максима Орешкина, вице-премьера Александра Новака, министра финансов Антона Силуанова и его заместителя Владимира Колычева в наблюдательный совет Сбербанка. Это следует из распоряжения правительства РФ.
Чиновники выступят в набсовете представителями правительства РФ.
Орешкин, Новак, Силуанов и Колычев также были выдвинуты в набсовет Сбербанка в 2025 г. В январе 2024 г. кабмин предложил назначить в набсовет кредитной организации Силуанова, Колычева, Орешкина, а также вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Согласно отчетности Сбербанка за 2025 г. по РСБУ, чистая прибыль организации увеличилась на 8,4% по сравнению с годом ранее и достигла 1,69 трлн руб. при рентабельности капитала 22,1%. Чистые процентные доходы за год выросли на 17,7% год к году до 3,1 трлн руб.