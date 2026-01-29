Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Кабмин выдвинул Силуанова и Орешкина кандидатами в набсовет Сбербанка

Назначить представителями государства также предложили Новака и Колычева
Ведомости

Правительство России выдвинуло замруководителя администрации президента Максима Орешкина, вице-премьера Александра Новака, министра финансов Антона Силуанова и его заместителя Владимира Колычева в наблюдательный совет Сбербанка. Это следует из распоряжения правительства РФ.

Чиновники выступят в набсовете представителями правительства РФ.

Орешкин, Новак, Силуанов и Колычев также были выдвинуты в набсовет Сбербанка в 2025 г. В январе 2024 г. кабмин предложил назначить в набсовет кредитной организации Силуанова, Колычева, Орешкина, а также вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Согласно отчетности Сбербанка за 2025 г. по РСБУ, чистая прибыль организации увеличилась на 8,4% по сравнению с годом ранее и достигла 1,69 трлн руб. при рентабельности капитала 22,1%. Чистые процентные доходы за год выросли на 17,7% год к году до 3,1 трлн руб. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь