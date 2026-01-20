Сбербанк опубликовал финансовые итоги за 2025 год

Портфель потребительских кредитов сократился на 1% за месяц и 14,4% с начала года до 3,3 трлн руб. В декабре выдачи составили 174 млрд руб. Портфель кредитных карт снизился на 1,8% за месяц до 2,4 трлн руб. С начала года портфель вырос на 7%. Портфель автокредитов показал рост на 4,5% за месяц или на 42,3% с начала года (без учета цессии) до 0,7 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,7% за месяц или на 12,5% с начала года без учета валютной переоценки до 30,4 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам выдали кредитов на 2,7 трлн руб. Доля просроченной задолженности уменьшилась за декабрь на 0,1 п.п. до 2,6%.