Сбербанк опубликовал финансовые итоги за 2025 год
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ по итогам 2025 г. увеличилась на 8,4% по сравнению с годом ранее и достигла 1,69 трлн руб. при рентабельности капитала 22,1%. В декабре показатель составил 125,9 млрд руб. (+7,1% год к году).
Чистые процентные доходы за год выросли на 17,7% год к году до 3,1 трлн руб. Рост чистых процентных доходов в декабре составил 21,7%. Чистые комиссионные доходы в 2025 г. сократились на 2,6% и достигли 726,8 млрд руб. (-2,4% за месяц). Операционные расходы за год возросли на 16,1% до 1,1 трлн руб. В декабре они увеличились на 26,1% до 140,8 млрд руб. Отношение расходов к доходам в прошлом году составило 29,5%.
Число розничных клиентов выросло на 0,2 млн за месяц или на 0,8 млн с начала года и достигло 110,7 млн человек. Количество активных корпоративных клиентов возросло на 6,2% с начала года до 3,5 млн компаний.
Розничный кредитный портфель увеличился на 2,3% за месяц или на 9% с начала года (без учета секьюритизации по жилищным кредитам и цессии по автокредитам) до 18,8 трлн руб. В декабре банк выдал кредитов на 838 млрд руб. Портфель жилищных кредитов вырос на 3,9% за месяц или на 16,5% с начала года (без учета секьюритизации) и составил 12,4 трлн руб. В декабре финансовая организация выдала 618 млрд руб. ипотечных кредитов.
Портфель потребительских кредитов сократился на 1% за месяц и 14,4% с начала года до 3,3 трлн руб. В декабре выдачи составили 174 млрд руб. Портфель кредитных карт снизился на 1,8% за месяц до 2,4 трлн руб. С начала года портфель вырос на 7%. Портфель автокредитов показал рост на 4,5% за месяц или на 42,3% с начала года (без учета цессии) до 0,7 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,7% за месяц или на 12,5% с начала года без учета валютной переоценки до 30,4 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам выдали кредитов на 2,7 трлн руб. Доля просроченной задолженности уменьшилась за декабрь на 0,1 п.п. до 2,6%.
Средства физических лиц возросли на 5,8% за месяц или на 20,5% с начала года без учета валютной переоценки до 33,1 трлн руб. Средства юридических лиц сократились на 5,1% за месяц или на 3% с начала года без учета валютной переоценки и составили 12,3 трлн руб.
10 декабря 2025 г. председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил о планах банка в 2026 г. выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО за прошлый год. В этом году финансовая организация собирается поддержать высокую рентабельность капитала на уровне 22% и его достаточность на целевом уровне 13,3%.