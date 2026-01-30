Raiffeisen Bank оценил убыток от бизнеса в России в 2025 году в 86 млн евро

До налогов бизнес в России принес прибыль в 406 млн евро. В 2024 г. чистая прибыль RBI от бизнеса в стране составляла 873 млн евро, до налогов показатель достигал 1,3 млрд евро. В прошлом году количество клиентов в России снизилось на 10,7% до 2,9 млн. Штат группы сократился на 3,8% и составил 8500 человек.