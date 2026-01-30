Raiffeisen Bank оценил убыток от бизнеса в России в 2025 году в 86 млн евро
Российский бизнес австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) по результатам 2025 г. получил убыток в размере 86 млн евро после выплаты налогов.
До налогов бизнес в России принес прибыль в 406 млн евро. В 2024 г. чистая прибыль RBI от бизнеса в стране составляла 873 млн евро, до налогов показатель достигал 1,3 млрд евро. В прошлом году количество клиентов в России снизилось на 10,7% до 2,9 млн. Штат группы сократился на 3,8% и составил 8500 человек.
30 июля 2025 г. RBI сообщил, что российский Райффайзенбанк во II квартале получил рекордный чистый убыток в 861 млн евро. Убытки связаны с расходами на разбирательство с совладельцем австрийского строительного концерна Strabag – «Распериа трейдинг лимитед».
В январе прошлого года «Распериа» потребовала в суде компенсацию вреда, который ей якобы причинил срыв сделки с RBI по продаже за 1,5 млрд евро 24,1% замороженных акций Strabag. В декабре 2023 г. австрийская группа объявила об этой договоренности, но в мае 2024 г. отказалась от покупки.
RBI заявила о планах сократить бизнес в РФ весной 2022 г., но приступила к этому только после давления американских и европейских регуляторов. В июле 2024 г. генеральный директор группы Йохан Штробль назвал продажу 60% бизнеса в стране и сохранение оставшихся 40% наиболее вероятным сценарием.