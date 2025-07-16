Райффайзенбанк получил рекордные убытки на фоне судов в России
Российский Райффайзенбанк во II квартале 2025 г. получил рекордный чистый убыток в 861 млн евро. Это следует из отчетности австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI).
Убытки связаны с расходами на разбирательство с Rasperia Trading Limited в России.
«Ведомости» в июне писали, что российский совладелец австрийского строительного концерна Strabag – «Распериа трейдинг лимитед» – попросил Арбитражный суд Калининградской области запретить Райффайзенбанку и восьми иностранным акционерам Strabag вести с ним арбитражный спор в Нидерландах.
До этого, в январе 2025 г., «Распериа» потребовала в суде компенсацию вреда, который ей якобы причинил срыв сделки с австрийской материнской структурой Райффайзенбанка – RBI – по продаже за 1,5 млрд евро 24,1% замороженных акций Strabag. В декабре 2023 г. RBI объявила об этой договоренности, но в мае 2024 г. отказалась от покупки.
В феврале RBI зафиксировала убыток от российской дочки АО «Райффайзенбанк Россия» в связи с судебными разбирательствами. Отмечалось, что на судебные разбирательства был выделен резерв в размере 840 млн евро.
Австрийская RBI сообщила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 г., но приступила к этому только после давления со стороны американских и европейских регуляторов. В июле 2024 г. генеральный директор группы Йохан Штробль назвал продажу 60% бизнеса в России и сохранение за RBI оставшихся 40% наиболее вероятным сценарием.