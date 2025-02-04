RBI зафиксировала убыток на фоне судебных разбирательств в России

Австрийская RBI сообщила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 г., но приступила к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. В апреле 2024 г. RBI сообщила, что ожидает запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. 30 июля 2024 г. гендиректор группы Йохан Штробль назвал продажу 60% бизнеса в России и сохранение за RBI оставшихся 40% наиболее вероятным сценарием.