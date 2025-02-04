RBI зафиксировала убыток на фоне судебных разбирательств в России

RBI зафиксировала убыток на фоне судебных разбирательств в РоссииНа прибыли отразилась и продажа Приорбанка в Белоруссии
Австрийская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI) зафиксировала убыток от российской дочки АО «Райффайзенбанк Россия» в связи с судебными разбирательствами, следует из отчетности компании.
«Резерв на судебные издержки в размере 840 млн евро, отраженный в отчете о прибылях и убытках АО “Райффайзенбанк Россия”, связан с текущими судебными разбирательствами», – говорится в сообщении.
Также в IV квартале 2024 г. была завершена продажа белорусских подразделений RBI (речь идет о продаже доли в Приорбанке в республике). Убыток на фоне сделки составил 824 млн евро.
Консолидированная прибыль за 2024 г. составила 975 млн евро для основной группы – в том числе 649 млн евро резервов на ипотечные кредиты в швейцарских франках и евро в Польше. Статистика прибыли приведена без учета данных по России и Белоруссии.
Австрийская RBI сообщила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 г., но приступила к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. В апреле 2024 г. RBI сообщила, что ожидает запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. 30 июля 2024 г. гендиректор группы Йохан Штробль назвал продажу 60% бизнеса в России и сохранение за RBI оставшихся 40% наиболее вероятным сценарием.
Чистая прибыль Raiffeisen Bank International в России выросла на 7,9% в III квартале 2024 г. и составила 409 млн евро, следовало из октябрьской отчетности группы. По итогам квартала прибыль RBI составила 758 млн евро.