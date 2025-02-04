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RBI зафиксировала убыток на фоне судебных разбирательств в России

На прибыли отразилась и продажа Приорбанка в Белоруссии
Ведомости

Австрийская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI) зафиксировала убыток от российской дочки АО «Райффайзенбанк Россия» в связи с судебными разбирательствами, следует из отчетности компании.

«Резерв на судебные издержки в размере 840 млн евро, отраженный в отчете о прибылях и убытках АО “Райффайзенбанк Россия”, связан с текущими судебными разбирательствами», – говорится в сообщении.

Также в IV квартале 2024 г. была завершена продажа белорусских подразделений RBI (речь идет о продаже доли в Приорбанке в республике). Убыток на фоне сделки составил 824 млн евро.

Консолидированная прибыль за 2024 г. составила 975 млн евро для основной группы – в том числе 649 млн евро резервов на ипотечные кредиты в швейцарских франках и евро в Польше. Статистика прибыли приведена без учета данных по России и Белоруссии.

Австрийская RBI сообщила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 г., но приступила к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. В апреле 2024 г. RBI сообщила, что ожидает запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. 30 июля 2024 г. гендиректор группы Йохан Штробль назвал продажу 60% бизнеса в России и сохранение за RBI оставшихся 40% наиболее вероятным сценарием.

Чистая прибыль Raiffeisen Bank International в России выросла на 7,9% в III квартале 2024 г. и составила 409 млн евро, следовало из октябрьской отчетности группы. По итогам квартала прибыль RBI составила 758 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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