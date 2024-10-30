Raiffeisen Bank пока не готов уйти из России «по нулевому сценарию»
Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) пока не готова на «нулевой сценарий» ухода банка из России, но принимает меры по сокращению бизнеса в стране. Об этом заявил генеральный директор RBI Йохан Штробль на конференц-звонке по итогам работы банка за III квартал.
«Мы ввели практически полный запрет на исходящие платежи в иностранной валюте, и наши объемы соответственно упали. Мы все еще работаем с очень небольшим списком клиентов. С теми из них, с кем мы можем вести дела, это крупные, активно работающие на международном уровне клиенты», – сказал он (цитата по Frank Media).
По словам Штробля, банк придерживается ускоренного сокращения бизнеса как основного сценария. При этом он добавил, что RBI может изучить возможности частичного или полного выхода. Штробль подчеркнул, что решение российского суда по иску компании «Расперия» о наложении запрета на передачу акций дочернего банка фактически заблокировало его потенциальную продажу.
Говоря о «нулевом сценарии» ухода, Штробль заявил, что банк не готов «отказаться» от своих активов. «Мы действительно это принимаем во внимание, но мы пока не находимся на том этапе, чтобы уйти без какой-либо компенсации», – сказал он.
Австрийский RBI сообщил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 г., но приступил к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. В апреле 2024 г. RBI сообщил, что ожидает запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Согласно требованию ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.