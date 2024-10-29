Чистая прибыль RBI в России выросла на 7,9% в III квартале 2024 года
Чистая прибыль Raiffeisen Bank International (RBI) в России выросла на 7,9% в III квартале 2024 г. и составила 409 млн евро. Это следует из отчета международной финансовой группы.
По итогам квартала прибыль RBI составила 758 млн евро.
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 г., но приступил к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. В апреле 2024 г. RBI сообщил, что ожидает запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Согласно требованию ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.
30 июля генеральный директор группы Йохан Штробль назвал продажу 60% бизнеса в России и сохранении за RBI оставшихся 40% наиболее вероятным сценарием. Для сделки необходимо одобрение пяти регуляторов, включая Банк России, правительство РФ, ЕЦБ, австрийский банковский регулятор (FSMA) и Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).
На 1 октября текущего года объем средств физических лиц на депозитах в Райффайзенбанке упал ниже 1 млрд руб. – до 867,1 млн руб.