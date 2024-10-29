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«Ламбумиз» решила разместить акции по нижней границе ценового диапазона IPO

Ведомости

ПАО «Ламбумиз» объявило ценовой диапазон при размещении в рамках первичного публичного предложения (IPO). Совет директоров определил цену по нижней границе в 425 руб. на бумагу, следует из заявления компании.

Сбор заявок проходил с 23 по 29 октября. Как сообщал эмитент, планируемый объем размещения составит от 800 млн до 1 млрд руб. Доля акций в свободном обращении после окончания IPO может составить порядка 10-12%, сообщали в компании. Мажоритарный акционер эмитента не планирует продавать принадлежащие ему акции и сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале. Ранее «Ламбумиз» сообщал, что нижняя граница диапазона соответствует капитализации компании до допэмиссии, размещаемой в рамках IPO, в размере 8,02 млрд руб. Старт торгов ожидается 30 октября.

28 октября «РБК Инвестиции» писало, что «Ламбумиз» привлек 75% от минимального запланированного объема IPO. В мае компания анонсировала планы по проведению IPO. Акционеры компании 1 июля одобрили решение обратиться в Мосбиржу с заявлением о листинге. Производитель может разместить по открытой подписке 2,8 млн акций номинальной стоимостью 0,025 руб. По итогам первого полугодия 2024 г. по МСФО выручка «Ламбумиз» составила 1,42 млрд руб., что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Рентабельность по чистой прибыли в первом полугодии составила 11,6%. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 18%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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