«Ламбумиз» решила разместить акции по нижней границе ценового диапазона IPO

28 октября «РБК Инвестиции» писало, что «Ламбумиз» привлек 75% от минимального запланированного объема IPO. В мае компания анонсировала планы по проведению IPO. Акционеры компании 1 июля одобрили решение обратиться в Мосбиржу с заявлением о листинге. Производитель может разместить по открытой подписке 2,8 млн акций номинальной стоимостью 0,025 руб. По итогам первого полугодия 2024 г. по МСФО выручка «Ламбумиз» составила 1,42 млрд руб., что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Рентабельность по чистой прибыли в первом полугодии составила 11,6%. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 18%.