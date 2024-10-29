«Ламбумиз» решила разместить акции по нижней границе ценового диапазона IPO
ПАО «Ламбумиз» объявило ценовой диапазон при размещении в рамках первичного публичного предложения (IPO). Совет директоров определил цену по нижней границе в 425 руб. на бумагу, следует из заявления компании.
Сбор заявок проходил с 23 по 29 октября. Как сообщал эмитент, планируемый объем размещения составит от 800 млн до 1 млрд руб. Доля акций в свободном обращении после окончания IPO может составить порядка 10-12%, сообщали в компании. Мажоритарный акционер эмитента не планирует продавать принадлежащие ему акции и сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале. Ранее «Ламбумиз» сообщал, что нижняя граница диапазона соответствует капитализации компании до допэмиссии, размещаемой в рамках IPO, в размере 8,02 млрд руб. Старт торгов ожидается 30 октября.
28 октября «РБК Инвестиции» писало, что «Ламбумиз» привлек 75% от минимального запланированного объема IPO. В мае компания анонсировала планы по проведению IPO. Акционеры компании 1 июля одобрили решение обратиться в Мосбиржу с заявлением о листинге. Производитель может разместить по открытой подписке 2,8 млн акций номинальной стоимостью 0,025 руб. По итогам первого полугодия 2024 г. по МСФО выручка «Ламбумиз» составила 1,42 млрд руб., что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Рентабельность по чистой прибыли в первом полугодии составила 11,6%. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 18%.