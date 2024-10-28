РБК: «Ламбумиз» привлекла 75% от минимального объема IPO

Еще не все крупные инвесторы, намеревавшиеся принять участие в IPO, успели выставить свои заявки, сообщили изданию источники, добавив, что по предварительным данным, объем таких заявок уже позволяет аккумулировать капитал, чтобы закрыть книгу по минимальной границе. 23 октября «Ламбумиз» объявила, что разместит акции по 425-460 руб. в ходе IPO на Мосбирже. Он соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8,018 до 8,678 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO.