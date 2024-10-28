РБК: «Ламбумиз» привлекла 75% от минимального объема IPO
Производитель упаковки для молока и молочной продукции «Ламбумиз» привлек 75% от минимального запланированного объема IPO. В последний день, 29 октября, ожидаются заявки от ряда брокеров и крупных инвесторов, пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на источник в компании.
Еще не все крупные инвесторы, намеревавшиеся принять участие в IPO, успели выставить свои заявки, сообщили изданию источники, добавив, что по предварительным данным, объем таких заявок уже позволяет аккумулировать капитал, чтобы закрыть книгу по минимальной границе. 23 октября «Ламбумиз» объявила, что разместит акции по 425-460 руб. в ходе IPO на Мосбирже. Он соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8,018 до 8,678 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
Тогда же из книги заявок стало известно, что планируемый объем размещения составит от 800 млн до 1 млрд руб. Доля акций в свободном обращении после окончания IPO может составить порядка 10-12%. Мажоритарный акционер эмитента не планирует продавать принадлежащие ему акции и сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале. Старт торгов ожидается 30 октября.
В мае «Ламбумиз» анонсировала планы по проведению IPO. Акционеры компании 1 июля одобрили решение обратиться в Мосбиржу с заявлением о листинге. Производитель может разместить по открытой подписке 2,8 млн акций номинальной стоимостью 0,025 руб. По итогам первого полугодия 2024 г. по МСФО выручка «Ламбумиз» составила 1,42 млрд руб., что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Рентабельность по чистой прибыли в первом полугодии составила 11,6%. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 18%.