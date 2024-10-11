«Ламбумиз» объявила о намерении провести IPO в октябре

По итогам первого полугодия 2024 г. по МСФО выручка «Ламбумиз» составила 1,42 млрд руб., что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Рентабельность по чистой прибыли в первом полугодии составила 11,6%. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 18%.