«Ламбумиз» объявила о намерении провести IPO в октябре
Производитель упаковки для молока и молочной продукции «Ламбумиз» объявил о намерении провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Московской бирже в октябре. Об этом сообщается на сервере раскрытия информации.
В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска от 1 октября 2024 г. Привлеченные средства компания направит на реализацию долгосрочной стратегии развития.
В мае «Ламбумиз» анонсировала планы по проведению IPO. Акционеры компании 1 июля одобрили решение обратиться в Мосбиржу с заявлением о листинге. Производитель может разместить по открытой подписке 2,8 млн акций номинальной стоимостью 0,025 руб.
По итогам первого полугодия 2024 г. по МСФО выручка «Ламбумиз» составила 1,42 млрд руб., что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Рентабельность по чистой прибыли в первом полугодии составила 11,6%. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 18%.
«Ламбумиз» является одним из крупнейших производителей картонной упаковки для молока и молочных продуктов в России. Предприятие работает в Москве с 1972 г., ранее оно называлось «Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий» («Мосламбумиз»).