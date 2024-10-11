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«Ламбумиз» объявила о намерении провести IPO в октябре

Ведомости

Производитель упаковки для молока и молочной продукции «Ламбумиз» объявил о намерении провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Московской бирже в октябре. Об этом сообщается на сервере раскрытия информации.

В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска от 1 октября 2024 г. Привлеченные средства компания направит на реализацию долгосрочной стратегии развития.

В мае «Ламбумиз» анонсировала планы по проведению IPO. Акционеры компании 1 июля одобрили решение обратиться в Мосбиржу с заявлением о листинге. Производитель может разместить по открытой подписке 2,8 млн акций номинальной стоимостью 0,025 руб.

По итогам первого полугодия 2024 г. по МСФО выручка «Ламбумиз» составила 1,42 млрд руб., что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Рентабельность по чистой прибыли в первом полугодии составила 11,6%. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 18%.

«Ламбумиз» является одним из крупнейших производителей картонной упаковки для молока и молочных продуктов в России. Предприятие работает в Москве с 1972 г., ранее оно называлось «Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий» («Мосламбумиз»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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